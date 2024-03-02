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Военно-техническое сотрудничество Армении с Россией снизилось с 96% до менее 10%

Военно-техническое сотрудничество Армении с Россией снизилось с 96% до менее 10%

Военно-техническое сотрудничество Армении с Российской Федерацией сократилось с 96% до менее 10%. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил секретарь Совета безопасности закавказской республики Армен Григорян.

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