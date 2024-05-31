«Хотим, чтобы в Китае звучало больше русской музыки»

В Гонконге создадут российско-китайский культурный фонд с бюджетом $1 млрд. Институция, которая начнет работу уже в этом году, призвана поддерживать совместные проекты двух стран в области академической музыки и балета, а возглавить ее может Валерий Гергиев.
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