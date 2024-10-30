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Скончался защитник интересов участников «Что? Где? Когда?» Черемисинов

Скончался защитник интересов участников «Что? Где? Когда?» Черемисинов

Прощание с Черемисиновым состоится в Нижнем Новгороде 1 ноября.фото: t.me/chto_gde_kogda_tv--> Советник главы «Росатома» по информационным проектам, многолетний участник программы «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов умер в возрасте 55 лет, сообщает пресс-служба телешоу.

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