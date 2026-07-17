Законодатели Кубани утвердили пониженные налоги для IT-компаний

Парламент Краснодарского края принял законопроект о снижении налогов для IT-компаний. Пониженные ставки смогут применять предприятия, зарегистрированные как малый и средний бизнес, и работающие по определённым кодам ОКВЭД.
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