Скрытая камера в коридоре записала, что делает соседка, когда никто не видит

Лорен Ли Баркер из Северного Сомерсета, Великобритания, запретили заводить домашних животных в течение следующих пяти лет после того, как камера домофона зафиксировала, что она бьет и кричит на свою собаку — Рокко.
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