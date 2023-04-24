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Заммэра Бочкарев: наружное освещение на третьем участке Южной рокады смонтировали на 75%

Заммэра Бочкарев: наружное освещение на третьем участке Южной рокады смонтировали на 75%

Работы по установке наружного освещения на Донецкой улице завершили на три четверти. Их ведут в рамках строительства третьего участка Южной рокады, отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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