Заммэра Бочкарев: наружное освещение на третьем участке Южной рокады смонтировали на 75%

Работы по установке наружного освещения на Донецкой улице завершили на три четверти. Их ведут в рамках строительства третьего участка Южной рокады, отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Работы по установке наружного освещения на Донецкой улице завершили на три четверти. Их ведут в рамках строительства третьего участка Южной рокады, отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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