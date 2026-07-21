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«Юве» показал розовую выездную форму – этот цвет был основным для клуба в первые годы. Вместо логотипа – силуэт зебры

« Ювентус » представил выездную форму на сезон-2026/27 от бренда Adidas. Комплект выполнен в розовом цвете, который ранее считался основным для туринского клуба, с узором, напоминающим полоски зебры.

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