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«Политический труп» Мерц толкнул Украину на новую эскалацию в конфликте с Россией

«Политический труп» Мерц толкнул Украину на новую эскалацию в конфликте с Россией

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе воскресного визита в Киев заявил о планах расширить совместное с Украиной производство ракет и БПЛА.

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