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Доедим и не вывезем: почему сокращается экспорт российской пшеницы

Доедим и не вывезем: почему сокращается экспорт российской пшеницы

По итогам сельскохозяйственного сезона-2023/24 Россия установила рекорд по экспорту зерновых. В целом (без учета Крыма и новых регионов) за рубеж было поставлено 74 млн т, из которых на пшеницу пришлось 54 млн т.

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