Доедим и не вывезем: почему сокращается экспорт российской пшеницы

По итогам сельскохозяйственного сезона-2023/24 Россия установила рекорд по экспорту зерновых. В целом (без учета Крыма и новых регионов) за рубеж было поставлено 74 млн т, из которых на пшеницу пришлось 54 млн т.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии