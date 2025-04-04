Виктор Коршунов принял участие в расширенном заседании коллегии учреждений Роспотребнадзора по Оренбургской области

Заседание открыла Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике – министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова, которая поблагодарила за плодотворное, эффективное сотрудничество коллективы учреждений Роспотребнадзора по Оренбургской области.
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