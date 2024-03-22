В Заксобрании Новосибирской области обсудили развитие районов

В ходе выездного заседания комитет Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности обсудил пути решения острых проблем Карасукского, Баганского и Купинского районов.
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