Ловушка затяжного конфликта: почему российско-украинское противостояние тяжело остановить

ПОТОМУ ЧТО С ОБЕИХ СТОРОН "КОНФЛИКТА"-ВОЙНА ВООБЩЕ ТО, ЕСТЬ ИНТНРЕСАНТЫ В ЕГО ЗАТЯГИВАНИИ. ПОТОМУ ЧТО, КОМУ ВОЙНА-КОМУ МАТЬ РОДНА !!!???

каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Запускай Скумбриевича, скомандовал Остап в известно фильме. Должно запустить следовало Вову Уфимцева, он бы Трампу последние уши от орвал...

Александр Петров

Не на Украину, а на тех кто оружие поставляет, а так это просто территория, она могла быть в любом месте, а так ближе всего оказалась эта страна и удобнее... Они начали с позиции силы, нужно показать, кто сильнее 💪