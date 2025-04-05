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Аргументы недели

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    Не на Украину, а на тех кто оружие поставляет, а так это просто территория, она могла быть в любом месте, а так ближе...Ловушка затяжного...
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Ловушка затяжного конфликта: почему российско-украинское противостояние тяжело остановить

Ловушка затяжного конфликта: почему российско-украинское противостояние тяжело остановить

История порой преподносит удивительные сюрпризы. Взять хотя бы попытки Дональда Трампа разрешить украинский кризис — они на удивление похожи на усилия другого яркого американского лидера, Рональда Рейгана, который в свое время пытался утихомирить ирано-иракский конфликт.

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Комментарии
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Владимир Моргунов
ПОТОМУ ЧТО С ОБЕИХ СТОРОН &quot;КОНФЛИКТА&quot;-ВОЙНА ВООБЩЕ ТО, ЕСТЬ ИНТНРЕСАНТЫ В ЕГО ЗАТЯГИВАНИИ. ПОТОМУ ЧТО, КОМУ ВОЙНА-КОМУ МАТЬ РОДНА !!!???
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4 час.
ВМ
Владимир Моргунов
каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Запускай Скумбриевича, скомандовал Остап в известно фильме. Должно запустить следовало Вову Уфимцева, он бы Трампу последние уши от орвал...
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4 час.
Александр Петров
Не на Украину, а на тех кто оружие поставляет, а так это просто территория, она могла быть в любом месте, а так ближе всего оказалась эта страна и удобнее... Они начали с позиции силы, нужно показать, кто сильнее 💪
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5 мин.
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