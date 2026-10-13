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Царьград

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Зеленский доведёт Трампа? Вот и вспомнились слова старца Зосимы: "Американцы будут бомбить Киев"

Зеленский доведёт Трампа? Вот и вспомнились слова старца Зосимы: "Американцы будут бомбить Киев"

Удивительно, с какой скоростью меняются расклады на мировой арене. Ещё вчера Дональд Трамп одобрительно хлопал по плечу Владимира Зеленского и снисходительно поддакивал его обещаниям принудить Москву к миру.

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