Омских зрителей предупредили о перебоях в телевещании. Кратковременные отключения телерадиосигнала ожидаются с 17 по 23 июня.
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Омских зрителей предупредили о перебоях в телевещании. Кратковременные отключения телерадиосигнала ожидаются с 17 по 23 июня.