Врачи из Британии предупредили о "тихой пандемии". Подробнее об этом рассказали в РИА НовостиThe Times пишет, что в лондонскую больницу Святого Георгия поступил боевик ВСУ, у которого начала гноиться нога.
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