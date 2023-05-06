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«Люди уже не могут это слышать»: Симоньян резко высказалась по поводу обещаний ответить на атаки

«Люди уже не могут это слышать»: Симоньян резко высказалась по поводу обещаний ответить на атаки

Главный редактор RT Маргарита Симоньян после атаки беспилотников на Кремль резко высказалась в своём Telegram-канале по поводу постоянных обещаний властей «ответить».

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