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В "Рубине" заявили, что не поддерживают оскорбившего сербов и македонцев Даку

В "Рубине" заявили, что не поддерживают оскорбившего сербов и македонцев Даку

В пресс-службе казанского "Рубина" заявили "Матч ТВ", что не поддерживают оскорбившего после матча второго тура группового этапа чемпионата Европы против Хорватии сербов и македонцев полузащитника Мирлинда Даку.

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Комментарии
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GD
Gennady Domnenko
Не поддерживаете, так найдите повод и выгоните нахрен, козла.
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