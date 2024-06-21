В "Рубине" заявили, что не поддерживают оскорбившего сербов и македонцев Даку

В пресс-службе казанского "Рубина" заявили "Матч ТВ", что не поддерживают оскорбившего после матча второго тура группового этапа чемпионата Европы против Хорватии сербов и македонцев полузащитника Мирлинда Даку.
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