Дилетант о политике Какая-то странная у меня предновогодняя неделя. Мне постоянно подносят какие-то сюрпризы! Сначала меня удивил Дмитрий Песков, который, занимая должность не просто важную, а принципиально важную, поскольку именно он отвечает на вопросы и озвучивает позицию первого лица государства, бросается в объятия своих странных друзей.
Простые аргументы для Татьяны Навки
Комментарии
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Евгений
Пока на дурака-то тут только ты тянешь на все сто! Ну и судя по твоему комментарию о родителях, еще и мудак...
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11 час.
А Кудасов
Так мы им платим, не так уж мало, за что?
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10 час.
А Кудасов
Если бы Песков бы один такой. Там с Голиковой начиная, Чубайсом, их же пославшим, такие министерства образовались, что волком вой. От чего такое создалось?
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10 час.
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