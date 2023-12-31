Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Игорь
    А на пост президе...
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    А это еще что за ЧУДО-ЮДО????А на пост президе...
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Простые аргументы для Татьяны Навки

Простые аргументы для Татьяны Навки

Дилетант о политике Какая-то странная у меня предновогодняя неделя. Мне постоянно подносят какие-то сюрпризы! Сначала меня удивил Дмитрий Песков, который, занимая должность не просто важную, а принципиально важную, поскольку именно он отвечает на вопросы и озвучивает позицию первого лица государства, бросается в объятия своих странных друзей.

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Комментарии
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Евгений
Пока на дурака-то тут только ты тянешь на все сто! Ну и судя по твоему комментарию о родителях, еще и мудак...
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11 час.
А Кудасов
Так мы им платим, не так уж мало, за что?
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10 час.
А Кудасов
Если бы Песков бы один такой. Там с Голиковой начиная, Чубайсом, их же пославшим, такие министерства образовались, что волком вой. От чего такое создалось?
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10 час.

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