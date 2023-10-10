Менеджер Рахмонова о турнире NAIZA в Бишкеке: «Высококлассные бои проходят не только в UFC»

Менеджер многих бойцов UFC, в том числе Шавката Рахмонова, Саят Абдрахманов поделился мнением о главном бое турнира NAIZA в Бишкеке между Каныбеком Жарылгалбек уулу и Даниелем Донченко: «Оба бойца проявили характер и показали свои технические и тактические умения, что в результате привело к драматическому и очень зрелищному поединку, который, я уверен, был интересен зрителю.