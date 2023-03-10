Команды НХЛ одержали 50 побед в сезоне, отыграв дефицит в 2+ шайбы в 3-м периоде. Это рекорд лиги

В сезоне НХЛ было 50 камбэков с отыгрышем дефицита в 2+ шайбы в 3-м периоде – рекорд лиги. Сегодня «Айлендерс» обыграли «Питтсбург» (4:3 ОТ), уступая в счете 1:3 после двух периодов.