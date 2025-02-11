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Приостановка дивидендных выплат от "РусГидро" вызовет сокращение бюджета

Приостановка дивидендных выплат от "РусГидро" вызовет сокращение бюджета

Акции РусГидро в ходе торгов 11 февраля теряют 6,5% стоимости. Драйвером снижения для котировок стала новость о планах правительства РФ ввести мораторий на выплату дивиденда до 2028 года, а часть распределяемых среди акционеров прибылей направить на погашение заимствований и финансирование инвестпрограммы.

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