Приостановка дивидендных выплат от "РусГидро" вызовет сокращение бюджета

Акции РусГидро в ходе торгов 11 февраля теряют 6,5% стоимости. Драйвером снижения для котировок стала новость о планах правительства РФ ввести мораторий на выплату дивиденда до 2028 года, а часть распределяемых среди акционеров прибылей направить на погашение заимствований и финансирование инвестпрограммы.