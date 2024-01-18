«Частник просто опасен»: Аграновский о необходимости национализировать сферу ЖКХ

Александр Платов

37 лет назад - это уже начало перестройки, когда уже многое в стране было развалено или дышало на ладан. Однако всё это в подавляющем большинстве мест - продолжает работать. "На кухне зимой молоко замерзало без холодильника" - да, было такое и у нас - с 1994 по 1996-й, г.Магадан. И веерные отключения эл/энергии - воду для чая разогревали на таблетках сухого спирта. Однако до перестройки - до 1985-г - ничего подобного не наблюдалось, разве когда ВВ-опора падала, или ВВ- провода от Колымской ГЭС под тяжестью льда рвались. Тем не менее городская ТЭЦ обеспечивала бесперебойное снабжение теплом и эл.энергией школы, больницы, д/сады и прочие госучреждения. Но это было на моей памяти лишь однажды , а с середины 90-х - начались проблемы, и - именно как "продукты" перестройки. Эх, сколько их было - этих "продуктов" в те годы - не перечесть!