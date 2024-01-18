Решение о национализации отрасли ЖКХ — абсолютно правильно, и его нужно принимать как можно скорее.
«Частник просто опасен»: Аграновский о необходимости национализировать сферу ЖКХ
Комментарии
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Александр Платов
37 лет назад - это уже начало перестройки, когда уже многое в стране было развалено или дышало на ладан. Однако всё это в подавляющем большинстве мест - продолжает работать. "На кухне зимой молоко замерзало без холодильника" - да, было такое и у нас - с 1994 по 1996-й, г.Магадан. И веерные отключения эл/энергии - воду для чая разогревали на таблетках сухого спирта. Однако до перестройки - до 1985-г - ничего подобного не наблюдалось, разве когда ВВ-опора падала, или ВВ- провода от Колымской ГЭС под тяжестью льда рвались. Тем не менее городская ТЭЦ обеспечивала бесперебойное снабжение теплом и эл.энергией школы, больницы, д/сады и прочие госучреждения. Но это было на моей памяти лишь однажды , а с середины 90-х - начались проблемы, и - именно как "продукты" перестройки. Эх, сколько их было - этих "продуктов" в те годы - не перечесть!
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10 час.
Александр
А у нас молоко замерзало в 1968-начале 70-х годов,в столице Москве.Когда наша семья в новую квартиру въехала.Чтобы хоть как то согреться,на кухне газ жгли сутками. И на старой квартире ,где тепло получали от местной котельной,трубы регулярно рвались. Перекопанные улицы зимой в Москве в те годы было рядовым явлением. Задолго до перестройки.А 1985 год,это то,к чему пришла госсобственность на всё и вся.
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3 час.
Сергей Алексеев
Кроме передачи государству , ещё необходим строгий и народный контроль тоже, за профилактикой ремонтом и прочим... Плюс общие нормы для всех ЖКХ.
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2 час.
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