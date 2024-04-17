Правда неизбежна: дети Галкина* и Пугачевой столкнулись с информацией о их суррогатной матери

Портал «Страсти» решил поинтересоваться у психолога о том, как чувствуют себя дети в семье Аллы Борисовны Пугачёвой и её супруга Максима Галкина*, ведь на данный момент на малышей свалилась огромная ответственность.
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