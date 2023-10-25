Захарова: Западу мало гибели тысяч детей для принятия резолюции СБ ООН

ТАСС/EPA/EDUARDO MUNOZ Западные политики оказались не способны выработать резолюцию Совета Безопасности ООН с призывом о прекращении огня на Ближнем Востоке даже несмотря на гибель 2,3 тысячи детей в секторе Газа.
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