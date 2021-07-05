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Российский броневик "Тайфун-ВДВ" вооружили уникальной 30-миллиметровой пушкой

Российский броневик "Тайфун-ВДВ" вооружили уникальной 30-миллиметровой пушкой

В интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика АО "Ремдизель" Игорь Зарахович рассказал, что работы по обновлению боевого модуля для бронеавтомобиля, поставки которого в ВС РФ начнутся уже в ближайшее время, заняли почти год.

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