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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гордеева о чувстве вины из-за смерти Гринькова: «Думала, что я, наверное, его перетянула с этим чертовым фигурным катанием»

Гордеева и Гриньков – двукратные олимпийские чемпионы в парном катании. Гриньков умер в 1995 году во время тренировки от инфаркта.

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