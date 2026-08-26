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Табиб көз көне карбыз һәм кавын ашауның зыяны турында сөйләде

Көзен карбыз һәм кавын куллану организм өчен тискәре нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Бу хакта табиб-диетолог Римма Мойсенко сөйләде.

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