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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Факела» Василенко о пенальти «Зенита»: «Нам сказали, что ВАР так решил. Я не считаю, что мы проиграли»

Главный тренер « Факела » Олег Василенко не согласился с решением судьи назначить пенальти в ворота его команды в матче 6-го тура Альфа ‑Банк РПЛ против « Зенита » (0:1).

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