В алуштинском магазине пожаловались на малолетнюю воровку

Работники одного из продуктовых магазинов Алушты, расположенного по улице Судакская, обратились в соцсетях к родителям одной из местных девочек, которая неоднократно выносила продукцию из торгового зала и упрашивала клиентов покупать ей сладости.
Работники одного из продуктовых магазинов Алушты, расположенного по улице Судакская, обратились в соцсетях к родителям одной из местных девочек, которая неоднократно выносила продукцию из торгового зала и упрашивала клиентов покупать ей сладости.
Свежие комментарии