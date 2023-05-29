Крымское информационное агентство

67 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Max
    ШТРАФЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТАКИМИ, ЧТО БЫ ОТРАБАТЫВАЛИ НЕ МЕНЕЕ 3-5 ЛЕТ.Двое крымчан, зад...
  • Elena Zakharova
    Козёл продажный, НА КОЛ‼️😡Легкоатлет, выкри...
  • mark kapustin
    Пожалуйста, пожалейте лес, пусть лучше ломами лёд колет, на СевМорПути.Легкоатлет, выкри...

В алуштинском магазине пожаловались на малолетнюю воровку

В алуштинском магазине пожаловались на малолетнюю воровку

Работники одного из продуктовых магазинов Алушты, расположенного по улице Судакская, обратились в соцсетях к родителям одной из местных девочек, которая неоднократно выносила продукцию из торгового зала и упрашивала клиентов покупать ей сладости.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх