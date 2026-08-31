Срочно! Киев пятые сутки не выходит из подземки: затяжная волна дронов и ракет - пылают заводы

Российские войска продолжают серию массированных ударов по военным и инфраструктурным объектам в Киеве и Киевской области.
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