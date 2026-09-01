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Новости Тамбова

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Тамбовский Союз промышленников впервые представил регион на ВЭФ

Тамбовский Союз промышленников впервые представил регион на ВЭФ

Экономика, 2 минуты назад Читайте также: Бензин в Тамбовской области стал самым дорогим уже во всём ЦФО Национализированную «Ланту» снова выставили на продажу за 438 млн рублей Тамбовский Союз промышленников предложил смягчить весовой контроль для перевозчиков зерна Во Владивостоке стартовал XI Восточный экономический форум — одно из главных деловых событий страны.

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