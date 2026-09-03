"Винлаб" увеличил продажи игристых вин на 45% за лето 2026 года

В сети "Винлаб" за период июнь-август 2026 года продажи игристых вин поднялись на 45% по сравнению с прошлым годом.
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