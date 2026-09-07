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Миңнеханов Һиндстан бизнесына TIME форумында катнашырга тәкъдим итте

Миңнеханов Һиндстан бизнесына TIME форумында катнашырга тәкъдим итте

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Һиндстанның Мадхья-Прадеш штатының Баш министры Мохан Ядав белән очрашты.

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