https://www.youtube.com/embed/XhVMu6rEnvE Декорируем стеллаж берёзовыми стволами Позвольте себе в квартире настоящее берёзовое дерево! Этот уникальный предмет интерьера будет отлично смотреться как в библиотеке, так и в гостиной и даже на кухне.