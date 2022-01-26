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Декорируем стеллаж берёзовыми стволами

Декорируем стеллаж берёзовыми стволами

https://www.youtube.com/embed/XhVMu6rEnvE Декорируем стеллаж берёзовыми стволами Позвольте себе в квартире настоящее берёзовое дерево! Этот уникальный предмет интерьера будет отлично смотреться как в библиотеке, так и в гостиной и даже на кухне.

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