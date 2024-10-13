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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобби Линч: «Очень нравится Ларионов как тренер. У него цель, чтобы каждый хоккеист смог раскрыться с лучшей стороны»

– Мне очень нравится Ларионов как тренер, он очень позитивный человек. У него цель, чтобы каждый хоккеист смог раскрыться с лучшей стороны.

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