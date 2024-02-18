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Посольство РФ призвало россиян на Шри-Ланке вернуться на родину из-за инцидентов

Посольство РФ призвало россиян на Шри-Ланке вернуться на родину из-за инцидентов

Российское посольство в Коломбо выпустило обращение к гражданам РФ, постоянно проживающим на Шри-Ланке, в котором призвало их подумать о возвращении на родину из-за произошедших в недавнее время инцидентов с местными жителями.

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