Посольство РФ призвало россиян на Шри-Ланке вернуться на родину из-за инцидентов

Российское посольство в Коломбо выпустило обращение к гражданам РФ, постоянно проживающим на Шри-Ланке, в котором призвало их подумать о возвращении на родину из-за произошедших в недавнее время инцидентов с местными жителями.
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