На KazanForum Российский деловой центр Афганистана подписал соглашение по стройпроектам

Автор: Дмитрий Киселев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» На KazanForum Российский деловой центр в Афганистане подписал соглашение с компанией «Русс-Контракт» о реализации строительных проектов в Афганистане и России.
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