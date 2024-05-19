СМИ: Путин и Си отвесили жесткую пощечину Вашингтону

FT: Путин и Си отвесили жесткую пощечину Вашингтону! В США дали оценку заявлениям лидеров. Визит Владимира Путина в Китай и его совместные заявления с Си Цзиньпином стали настоящим унижением для Соединенных Штатов.
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