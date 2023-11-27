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Ядерный леденец. Почему Россия до сих пор не остановила экспорт урана на запад и при чём здесь наша картошка

Ядерный леденец. Почему Россия до сих пор не остановила экспорт урана на запад и при чём здесь наша картошка

12K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Вопрос про поставки Россией урана в западные страны - встречаем далеко не в первый раз, поэтому пришло время осветить эту тему.

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