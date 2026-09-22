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Регионы России

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Эстерсунд примет чемпионат мира по биатлону в 2031 году

Эстерсунд примет чемпионат мира по биатлону в 2031 году

В числе ближайших этапов чемпионатов мира названы также Отепя (Эстония) в 2027 году, Хохфильцен (Австрия) в 2028 году и Холменколлен (Норвегия) в 2029 году.

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