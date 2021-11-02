Одна новейшая колёсная дорожная машина для РВСН сможет заменить пять образцов инженерной техники

По своим основным тактико-техническим характеристикам современная КДМ не только во многом превосходит перечисленную инженерную технику, но и обладает рядом совершенно новых функций.
Популярные статьи
- Убил и съел: в Приморье мужчину арестовали за жестокое обращение с собакой
- Военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «За безопасность дорожного движения» с военнослужащими в Кировской области
- Подразделения радиоэлектронной борьбы, дислоцированные в Республике Бурятия, оставили без связзи условного противника
Свежие комментарии