В КНР экс-сотрудника института приговорили к смертной казни за шпионаж

Суд в Китае приговорил к смертной казни за шпионаж и передачу иностранным спецслужбам государственных секретов экс-сотрудника научно-исследовательского института, сообщило 19 марта министерство государственной безопасности КНР.
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