В Мелитополь привезли мощи Преподобного Сергия Радонежского

Частицу мощей преподобного Сергия Радонежского доставили в воскресенье в Мелитополь.В областном центре освобожденной части Запорожья с 10:00 до 13:00 в храме святого великомученика Георгия Победоносца православные могут поклониться великому святому.
Частицу мощей преподобного Сергия Радонежского доставили в воскресенье в Мелитополь.В областном центре освобожденной части Запорожья с 10:00 до 13:00 в храме святого великомученика Георгия Победоносца православные могут поклониться великому святому.
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