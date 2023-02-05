Царьград

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В Мелитополь привезли мощи Преподобного Сергия Радонежского

В Мелитополь привезли мощи Преподобного Сергия Радонежского

Частицу мощей преподобного Сергия Радонежского доставили в воскресенье в Мелитополь.В областном центре освобожденной части Запорожья с 10:00 до 13:00 в храме святого великомученика Георгия Победоносца православные могут поклониться великому святому.

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