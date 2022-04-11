Daily Storm

473 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Греков
    Конечно, французские дипломаты действуют исключительно в интересах России...Франция объявила ...
  • Вася Искандер
    Почему скрывают, что комплекс поставили словаки. " Одна европейская страна",- чего стыдятся наши дипломаты и журналис...Российские военны...
  • Валентина Литвяк
    Олег молодец!!! А для Крида есть еще Божий Суд​​«Градус выбил п...

Силуанов заявил, что Россия будет судиться в случае объявления Западом дефолта

Силуанов заявил, что Россия будет судиться в случае объявления Западом дефолта

По его словам, российской стороне очень активно придется доказывать свою правотуМинистр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия намерена обратиться в суды, если Запад объявит стране дефолт за неисполнению обязательств по выплате госдолга.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх