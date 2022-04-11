Силуанов заявил, что Россия будет судиться в случае объявления Западом дефолта

По его словам, российской стороне очень активно придется доказывать свою правотуМинистр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия намерена обратиться в суды, если Запад объявит стране дефолт за неисполнению обязательств по выплате госдолга.
По его словам, российской стороне очень активно придется доказывать свою правотуМинистр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия намерена обратиться в суды, если Запад объявит стране дефолт за неисполнению обязательств по выплате госдолга.
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