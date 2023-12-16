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Кубок мира. Эльвира Оберг лидирует в зачете гонок преследования, Симон вышла на 2-е место, Брезаз-Буше – 3-я

Кубок мира по биатлону-2023/24 Зачет гонок преследования  Женщины После 3 гонок 1. Эльвира Оберг (Швеция) – 166 2.

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