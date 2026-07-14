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Anchorage Digital добавила возможность институционального стейкинга TRX

Anchorage Digital добавила возможность институционального стейкинга TRX

Компания в области хранения цифровых активов Anchorage Digital добавила возможность нативного стейкинга TRX для институциональных клиентов, расширяя поддержку блокчейна Tron на фоне растущего спроса на регулируемый доступ к услугам стейкинга.

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