Anchorage Digital добавила возможность институционального стейкинга TRX

Компания в области хранения цифровых активов Anchorage Digital добавила возможность нативного стейкинга TRX для институциональных клиентов, расширяя поддержку блокчейна Tron на фоне растущего спроса на регулируемый доступ к услугам стейкинга.
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