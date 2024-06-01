Внешний вид Заворотнюк на похоронах удивил россиян: в Москве простились со звездой «Моей прекрасной няни»

С Анастасией Заворотнюк пришли попрощаться многие российские звезды. Прощание с Анастасией Заворотнюк в Москве прошло 1 июня 2024 года В Москве 1 июня 2024 года простились с актрисой Анастасией Заворотнюк, скончавшейся накануне от онкологического заболевания.
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