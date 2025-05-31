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В Раде отреагировали на подрыв моста в Брянской области

В Раде отреагировали на подрыв моста в Брянской области

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале заявил, что подрыв моста в Брянской области является очередным шагом к миру по формуле украинского лидера Владимира Зеленского.

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Комментарии
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Vova Гарин
Срань хохлятская (хуев)должен лежать в руинах!
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12 час.
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