Депутат Государственной Думы Российской Федерации Мария Бутина проинформировала о том, что именно власти Соединённых Штатов Америки отдали Парижу распоряжение о взятии создателя мессенджера Telegram Павла Дурова под стражу.
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