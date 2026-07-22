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SPLETNIK

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Натали Портман поссорилась с подругой-писательницей, которая написала о ней книгу

Натали Портман поссорилась с подругой-писательницей, которая написала о ней книгу

В литературных кругах Нью-Йорка и Парижа обсуждают грядущий роман британской писательницы Рэйчел Каск Life of M ("Жизнь М"), созданный на основе её общения с голливудской актрисой Натали Портман.

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